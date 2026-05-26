Il mito di Baywatch non si spegne | dal costume rosso alle corse in slow motion il reboot riaccende il mito della serie cult anni ’90
Il primo trailer del reboot di “Baywatch” mostra i protagonisti in costume rosso mentre corrono lungo la spiaggia, con scene in slow motion. La clip dura pochi secondi, ma basta a evocare immediatamente l’immaginario della serie televisiva degli anni ’90. La produzione ripropone elementi iconici come le tute di salvataggio e l’atmosfera estiva, mantenendo vivo il ricordo del celebre show.
È arrivato il primo assaggio del ritorno di Baywatch, e già bastano pochi secondi per riaccendere un immaginario televisivo che ha segnato la televisione pop degli anni ’90. A distanza di oltre vent’anni dalla fine della serie originale, il reboot si prepara a riportare in scena i bagnini più famosi della TV, tra salvataggi, spiagge californiane e inevitabili richiami nostalgici. Secondo quanto riportato da ANSA, il nuovo capitolo debutterà su Fox a gennaio 2027 e sarà composto inizialmente da 12 episodi. Il progetto punta chiaramente a rinnovare il mito senza tradirne gli elementi iconici: nel primo teaser diffuso sui social, in particolare su Instagram da uno dei protagonisti Stephen Amell, si vedono già le nuove reclute in azione sulla spiaggia di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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