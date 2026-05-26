È arrivato il primo assaggio del ritorno di Baywatch, e già bastano pochi secondi per riaccendere un immaginario televisivo che ha segnato la televisione pop degli anni ’90. A distanza di oltre vent’anni dalla fine della serie originale, il reboot si prepara a riportare in scena i bagnini più famosi della TV, tra salvataggi, spiagge californiane e inevitabili richiami nostalgici. Secondo quanto riportato da ANSA, il nuovo capitolo debutterà su Fox a gennaio 2027 e sarà composto inizialmente da 12 episodi. Il progetto punta chiaramente a rinnovare il mito senza tradirne gli elementi iconici: nel primo teaser diffuso sui social, in particolare su Instagram da uno dei protagonisti Stephen Amell, si vedono già le nuove reclute in azione sulla spiaggia di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mito di “Baywatch” non si spegne: dal costume rosso alle corse in slow motion, il reboot riaccende il mito della serie cult anni ’90

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