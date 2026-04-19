In Calabria si assiste a un calo della partecipazione politica: mentre in passato le piazze si riempivano di cittadini pronti a manifestare, oggi si registra un forte disinteresse verso le urne. Questa disconnessione tra la popolazione e le istituzioni si riflette in un crescente vuoto di coinvolgimento democratico. Un ex governatore ha commentato il passaggio dal protagonismo collettivo di un tempo all’attuale silenzio elettorale.

Agazio Loiero riflette sul profondo distacco tra la popolazione calabrese e le istituzioni, tracciando un parallelismo tra la partecipazione di massa del passato e l'attuale apatia politica. L'ex presidente evidenzia come le riforme strutturali, in particolare l'introduzione dell'elezione diretta dei governatori regionali nel 1999, abbiano paradossalmente alimentato una percezione di eccessivo potere locale che allontana i cittadini dalla democrazia. Il sociale della Calabria oggi appare segnato .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, dal potere delle piazze al silenzio delle urne: il vuoto

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