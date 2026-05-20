Roma maxi-incendio sotto il ponte dei Prati Fiscali | nube di fumo nero
Nella serata di ieri, nella zona di Prati Fiscali a Roma, si è sviluppato un incendio che ha causato una vasta nube di fumo nero visibile da diversi quartieri della città. Le fiamme sono scoppiate sotto il ponte dei Prati Fiscali e si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul luogo sono accorsi anche i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione.
Roma, 20 maggio 2026 – Un incendio divampato nella serata di ieri nella zona di Prati Fiscali si è trasformato in poche ore in una vera emergenza notturna. Le fiamme, partite intorno alle 21 come un rogo di sterpaglie, si sono poi propagate sotto il ponte dei Prati Fiscali, nell’area del greto dell’Aniene, dove sarebbero presenti alcuni insediamenti abusivi. Secondo quanto emerso, il fuoco avrebbe interessato anche alcune baracche e materiali accumulati nella vegetazione. Nella zona sarebbero state presenti anche bombole di gas, che avrebbero provocato esplosioni avvertite dai residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con numerosi mezzi, insieme a polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Incendio in un attico in zona Re di Roma
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