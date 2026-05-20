Roma maxi-incendio sotto il ponte dei Prati Fiscali | nube di fumo nero

Nella serata di ieri, nella zona di Prati Fiscali a Roma, si è sviluppato un incendio che ha causato una vasta nube di fumo nero visibile da diversi quartieri della città. Le fiamme sono scoppiate sotto il ponte dei Prati Fiscali e si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul luogo sono accorsi anche i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione.

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