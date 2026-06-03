Al fischio finale della stagione, il Como ha conquistato la qualificazione in Champions League, e Cesc Fabregas è stato riconosciuto come miglior allenatore della Serie A 202526. La squadra ha concluso il campionato con una posizione che ha sorpreso molti, grazie anche alle strategie messe in atto dall’allenatore. La vittoria in campionato ha portato il riconoscimento ufficiale a Fabregas, che ha guidato il Como a un risultato storico.

Al fischio finale molti fegati sono scoppiati: Como in Champions League, e Fabregas miglior allenatore della Serie A. Lo premiamo noi, ma il fatto che lo spagnolo sia stato il miglior tecnico del nostro campionato - il migliore in assoluto, non il miglior emergente - è un dato di fatto. Due anni fa il Como era in Serie B, il prossimo anno giocherà in Champions League. Quello che c’è stato in mezzo non può essere ridotto alla montagna di investimenti, o all’attento lavoro di crescita e costruzione del club. C’è soprattutto stato un tecnico fenomenale, capace di rompere diversi pre-concetti del calcio italiano. Ecco quattro fatti smentiti da Fabregas. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il miglior allenatore della Serie A 2025/26: Cesc Fabregas

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I premi della Serie A 2025/2026 siete d'accordo con la scelta dell'MVP

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