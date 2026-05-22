Chivu miglior allenatore della Serie A 2025 26! Al primo anno con l’Inter premiato coach of the year

In un'annata segnata da risultati sorprendenti, il tecnico che guida la squadra nerazzurra ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A 202526. Questa prima stagione sulla panchina dell'Inter si è conclusa con un premio che celebra il suo contributo alla squadra, già nota per le sue prestazioni sul campo. La scelta è stata annunciata alla fine del campionato, con il tecnico che ha guidato la squadra a risultati che hanno attirato l’attenzione di molti appassionati e analisti.

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di Andrea Greco Chivu miglior allenatore della Serie A 202526! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the year. Segui le ultimissime. Chivu miglior allenatore della Serie A 202526! La Lega Serie A ha reso noti i premi di fine stagione e l’allenatore nerazzurro è stato incoronato coach of the year del nostro campionato. Uno scudetto, il 21° del club, e una Coppa Italia, al suo primo anno nella panchina dell’Inter. Il romeno è riuscito in qualcosa di storico e i riconoscimenti sono tutti dovuti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Le parole di De Servio. PAROLE – « La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu miglior allenatore della Serie A 2025/26! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the year ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Votiamo il MIGLIOR CALCIO della Serie A 25/26 | Tutti Teorici Sullo stesso argomento Andrea Adorante premiato come miglior giocatore della serie B 2025/26Prima la promozione in serie A, poi la vittoria del campionato cadetto, e ora il premio come Mvp della serie B 202526. Leggi anche: Chivu: Inter ha ancora il controllo sulla corsa al titolo di Serie A 2025-26. UFFICIALE - L’allenatore dell’ #Inter Cristian #Chivu si aggiudica il premio per il miglior allenatore della stagione di SerieA 2025-2026! x.com Calcio: a Chivu premio come migliore allenatore della Serie A 2025/26È Cristian Chivu il migliore allenatore della Serie A 2025/26. Il tecnico nerazzurro riceverà infatti domani, nel pre-partita della gara contro il Bologna, il premio Philadelphia Coach Of The Season d ... ansa.it Inter, Zielinski: Chivu grande allenatore, posso fare ancora 4-5 anni ad alti livelliIntervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Bologna-Inter, il centrocampista polacco Piotr Zielinski ha parlato della stagione trionfale dei nerazzurri e del suo futuro. gonfialarete.com Allenatore dell'Anno? Chivu o Fabregas? Deve essere Chivu, giusto? reddit