Chivu miglior allenatore della Serie A 2025 26! Al primo anno con l’Inter premiato coach of the year

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'annata segnata da risultati sorprendenti, il tecnico che guida la squadra nerazzurra ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A 202526. Questa prima stagione sulla panchina dell'Inter si è conclusa con un premio che celebra il suo contributo alla squadra, già nota per le sue prestazioni sul campo. La scelta è stata annunciata alla fine del campionato, con il tecnico che ha guidato la squadra a risultati che hanno attirato l’attenzione di molti appassionati e analisti.

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di Andrea Greco Chivu miglior allenatore della Serie A 202526! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the year. Segui le ultimissime. Chivu miglior allenatore della Serie A 202526! La Lega Serie A ha reso noti i premi di fine stagione e l’allenatore nerazzurro è stato incoronato coach of the year del nostro campionato. Uno scudetto, il 21° del club, e una Coppa Italia, al suo primo anno nella panchina dell’Inter. Il romeno è riuscito in qualcosa di storico e i riconoscimenti sono tutti dovuti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Le parole di De Servio. PAROLE – « La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

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