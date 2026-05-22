Gli MVP della Serie A 2025 26 | Chivu allenatore dell’anno Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiati

Nella stagione 202526 della Serie A sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali agli atleti e agli allenatori che si sono distinti durante il campionato. Tra i premiati, l’allenatore che ha guidato la squadra verso risultati rilevanti ha ricevuto il titolo di allenatore dell’anno, mentre il miglior giocatore è stato scelto tra le prestazioni di un difensore. Inoltre, sono stati assegnati premi specifici per ogni ruolo, coinvolgendo calciatori di diverse squadre e posizioni.

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Gli MVP della Serie A 202526: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri calciatori premiati, ruolo per ruolo. La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 20252026, premiando i migliori protagonisti della stagione per ruolo. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, elaborate attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il rating non tiene conto soltanto delle statistiche tradizionali e degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali, permettendo di valutare movimento senza palla, scelte di gioco, efficienza tecnica e contributo fisico alla squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHIVU: ABBIAMO FATTO DI TUTTO PER CONQUISTARE QUESTA VITTORIA | INTERVIEWS Sullo stesso argomento Chivu miglior allenatore della Serie A 2025/26! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the yeardi Andrea GrecoChivu miglior allenatore della Serie A 2025/26! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the year. Andrea Adorante premiato come miglior giocatore della serie B 2025/26Prima la promozione in serie A, poi la vittoria del campionato cadetto, e ora il premio come Mvp della serie B 202526. La Serie A svela gli MVP della stagione: da Svilar a Lautaro, ecco tutti i premiatiLa fine del campionato alle porte dà spazio a bilanci e valutazioni, classifiche e premi. Prima dell'ultima giornata di Serie A, che sancirà chi tra Lecce e Cremonese verrà retrocesso in Serie B ... corrieredellosport.it Serie AGli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri calciatori premiati, ruolo per ruolo La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A ... calcionews24.com Miglior portiere: Svilar (se la roma va in champions) o Maignan Miglior difensore: Akanji Miglior centrocampista: Nico Paz (se rientra nei cc) o Calhanoglu Miglior attaccante: Lautaro MVP campionato: Dimarco Miglior Under 23: Pio Esposito Miglior allenatore: x.com