Gli MVP della Serie A 2025 26 | Chivu allenatore dell’anno Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiati

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione 202526 della Serie A sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali agli atleti e agli allenatori che si sono distinti durante il campionato. Tra i premiati, l’allenatore che ha guidato la squadra verso risultati rilevanti ha ricevuto il titolo di allenatore dell’anno, mentre il miglior giocatore è stato scelto tra le prestazioni di un difensore. Inoltre, sono stati assegnati premi specifici per ogni ruolo, coinvolgendo calciatori di diverse squadre e posizioni.

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Gli MVP della Serie A 202526: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri calciatori premiati, ruolo per ruolo. La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 20252026, premiando i migliori protagonisti della stagione per ruolo. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, elaborate attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il rating non tiene conto soltanto delle statistiche tradizionali e degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali, permettendo di valutare movimento senza palla, scelte di gioco, efficienza tecnica e contributo fisico alla squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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