il maxi raduno della famiglia divisa tra italia e america

Quarantatré membri della famiglia Arteconi si sono riuniti ieri in un agriturismo sul Colle Ardizio per un pranzo di famiglia, definito come un maxi raduno. L’evento ha coinvolto familiari residenti in Italia e negli Stati Uniti, unendoli in una stessa occasione. La riunione è stata organizzata senza altri dettagli pubblici divulgati.

Una rimpatriata di famiglia non come tutti gli altri, ma maxi. Ieri nel pranzo in un agriturismo sul Colle Ardizio si sono ritrovati quarantatré membri appartenenti alla famiglia Arteconi. Un pranzo che ha riunito più generazioni e ha dato l’occasione a otto romani, cinque milanesi e una quindicina di fabrianesi di vistare Pesaro, tanti per la prima volta, e rimanerne positivamente colpiti. L’ideatore di tutto ciò, Dino Arteconi, ha così spiegato l’idea: "Dopo la prima rimpatriata, due anni fa a Fabriano, ho voluto ospitare tutti a Pesaro". Una famiglia, quella Arteconi, sparsa da oltre cent’anni per tutto il mondo che trova rappresentanza anche a Pesaro con una decina di esponenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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