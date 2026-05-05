La settimana in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con temporali che interesseranno diverse aree del paese. L’instabilità si farà sentire su alcune regioni, mentre altre potrebbero godere di schiarite. Il cambiamento del tempo si manifesta con piogge e acquazzoni diffusi, influenzando le previsioni per i prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La settimana sarà segnata da un quadro meteorologico instabile con il ritorno dei temporali su diverse regioni italiane. Fasi di maltempo alternate a brevi pause asciutte, con temperature variabili tra Nord e Sud. Un’Italia sotto l’influenza delle perturbazioni atlantiche L’arrivo di perturbazioni di origine atlantica tipiche del mese di maggio porterà un peggioramento del tempo su gran parte della penisola. Si tratta di una fase atmosferica dinamica, in cui masse d’aria diverse si scontrano favorendo la formazione di rovesci e temporali anche intensi. In questo contesto, il tempo risulterà spesso instabile, con nuvolosità diffusa e precipitazioni a carattere sparso o temporalesco.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo della settimana: arrivano i temporali, Italia divisa tra instabilità e schiarite

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026

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