Il martello ha ritrovato salute e cattiveria giusta

Da ilgiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista italiano ha recuperato forma fisica e determinazione dopo un periodo segnato da numerosi infortuni. Dopo un lungo stop, è tornato a giocare con più convinzione e combattività.

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The Hammer is back. Ovvero il Martello è tornato: al secolo, Matteo Berrettini. Che si è finalmente lasciato alle spalle i mille infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni e che ha ritrovato, insieme alla salute fisica, anche la cattiveria necessaria per lottare ore e ore sul campo. L'azzurro non raggiungeva i quarti di uno Slam dagli Us Open 2022 e a Parigi il suo miglior risultato erano stati proprio i quarti nell'edizione 2021, poi battuto da Djokovic in quattro set: in caso di successo contro Arnaldi, il romano raggiungerebbe addirittura la posizione numero 32 del ranking Atp dopo avere iniziato il torneo oltre la centesima piazza (105, per l'esattezza). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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