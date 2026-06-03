Il tennista italiano ha recuperato forma fisica e determinazione dopo un periodo segnato da numerosi infortuni. Dopo un lungo stop, è tornato a giocare con più convinzione e combattività.

The Hammer is back. Ovvero il Martello è tornato: al secolo, Matteo Berrettini. Che si è finalmente lasciato alle spalle i mille infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni e che ha ritrovato, insieme alla salute fisica, anche la cattiveria necessaria per lottare ore e ore sul campo. L'azzurro non raggiungeva i quarti di uno Slam dagli Us Open 2022 e a Parigi il suo miglior risultato erano stati proprio i quarti nell'edizione 2021, poi battuto da Djokovic in quattro set: in caso di successo contro Arnaldi, il romano raggiungerebbe addirittura la posizione numero 32 del ranking Atp dopo avere iniziato il torneo oltre la centesima piazza (105, per l'esattezza). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "martello" ha ritrovato salute e cattiveria giusta

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I know my husband and his mistress had poisoned me, I laughed, make them pay !chinesedrama

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Il martello ha ritrovato salute e cattiveria giustaMatteo Berrettini si è finalmente lasciato alle spalle i mille infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni ... ilgiornale.it

Dopo una serata nella quale aveva bevuto troppo, fu ritrovato senza vita il 25 settembre 1980. Aveva solo 32 anni. Sarà per sempre Il martello degli Dei. Moby Dick, Live: youtu.be/IOb8otk7Y0U #BonzoBonham (4/Fine) x.com