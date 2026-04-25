Gianluca Zambrotta ha commentato il prossimo incontro tra Milan e Juventus, sottolineando che il Milan ha ritrovato solidità nelle ultime partite, mentre la Juventus deve affrontare un calendario più semplice. Zambrotta, ex calciatore di entrambe le squadre, ha parlato delle rispettive situazioni attuali delle due squadre in vista del match di domani. Le sue parole sono state riportate in vista dell’atteso confronto.

Gianluca Zambrotta, grande doppio ex di Juventus e Milan, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'argomento tanto discusso, ovviamente, è stato il big match di domani sera tra i rossoneri e bianconeri, valido proprio per uno spareggio in Champions League. Su Milan-Juventus che non vale lo Scudetto ma 'solo' la zona Champions League: "L’Inter, rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura. Competere era difficile anche se era giusto credere nel Napoli campione uscente. E magari anche nel Milan che però ha perso troppi punti in una fase delicata della stagione".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zambrotta: “Il Milan ha ritrovato solidità, la Juventus ha un calendario più semplice”

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#Zambrotta non ha dubbi e si schiera dalla parte di #Leao: “Non sono d’accordo con chi dice che è scarso. Chi ha giocato a calcio non può dirlo. Dà il meglio sulla fascia però…” #calcionews24 - facebook.com facebook

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