Jasmine Paolini ha deciso di non partecipare al doppio a Roland Garros 2026, spiegando di aver ritrovato lucidità e aver preso la decisione giusta. La giocatrice ha affrontato con successo il suo primo turno nel singolare, riportando un risultato importante e un sorriso dopo un periodo di incertezze. La vittoria al debutto ha segnato un passo positivo nel suo cammino nel torneo.

Jasmine Paolini ritrova sorriso, certezze e soprattutto una vittoria pesante al debutto nel Roland Garros 2026. Sul Simonne Mathieu la numero 13 del mondo supera in due set l’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 7-5 6-3. Finalista a Parigi nel 2024, la toscana centra così il decimo passaggio consecutivo del primo turno in uno Slam e manda segnali incoraggianti dopo una prima parte di stagione altalenante. Il successo contro Yastremska, giocatrice particolarmente pericolosa sulla terra e reduce da ottimi risultati, non era affatto scontato. Lo sa bene la stessa Paolini, che in conferenza stampa ha sottolineato il valore della prestazione: “ Penso sia stato un primo turno davvero duro, lei sta giocando bene e ha vinto il torneo due settimane fa, quindi non era un esordio semplice “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini spiega: “Ho ritrovato lucidità, decisione giusta non giocare il doppio”

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