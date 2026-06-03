Il M5s chiede correttivi sulla raccolta porta a porta | Le criticità ora spaccano anche il centrodestra
Il Movimento 5 Stelle ha richiesto interventi sulla gestione della raccolta porta a porta, evidenziando criticità che dividono anche il centrodestra. Propone di aprire le eco-isole a tutti, installare oasi informatizzate anche in zone periferiche e fare chiarezza sul destino delle oasi ecologiche condominiali. La richiesta mira a migliorare l'accesso e l’efficienza del sistema di raccolta differenziata.
Aprire le eco-isole a tutti i cittadini, installare oasi informatizzate anche fuori dal centro e fare chiarezza sul futuro delle oasi ecologiche condominiali. Sono le richieste contenute nella mozione depositata dal Movimento 5 Stelle in consiglio comunale per intervenire sul sistema di raccolta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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