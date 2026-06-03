Il M5s chiede correttivi sulla raccolta porta a porta | Le criticità ora spaccano anche il centrodestra

Notizia in breve

Il Movimento 5 Stelle ha richiesto interventi sulla gestione della raccolta porta a porta, evidenziando criticità che dividono anche il centrodestra. Propone di aprire le eco-isole a tutti, installare oasi informatizzate anche in zone periferiche e fare chiarezza sul destino delle oasi ecologiche condominiali. La richiesta mira a migliorare l'accesso e l’efficienza del sistema di raccolta differenziata.