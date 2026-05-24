Dal 25 maggio parte la raccolta porta a porta anche in centro | il promemoria del Comune con le regole

Dal 25 maggio parte la raccolta porta a porta anche nel centro urbano. Il Comune ha inviato un promemoria con le regole da seguire per la corretta gestione dei rifiuti. La novità riguarda l’introduzione di questo sistema, già attivo in altre zone della città. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo agli orari o alle modalità di consegna dei materiali di raccolta. La comunicazione invita i cittadini a rispettare le nuove disposizioni per garantire il servizio.

Arriva come previsto e come annunciato da tempo anche in centro la rivoluzione della raccolta rifiuti porta a porta. L'amministrazione comunale ha voluto fornire un promemoria ricordando che lunedì 25 maggio è il giorno in cui inizierà il ritiro dei cassonetti stradali. Il centro è stato diviso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Pescara | Raccolta porta a porta anche in centro. Si parte il 25 maggio

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