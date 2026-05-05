Rifiuti scontro tra opposizione e Amia sulla raccolta porta a porta

Un acceso confronto si è aperto tra l’opposizione e l’amministrazione comunale riguardo alla gestione dei rifiuti. L’europarlamentare e alcuni consiglieri comunali di Forza Italia hanno segnalato la presenza di depositi di immondizia lungo le vie della città, attribuendo il problema all’estensione del servizio di raccolta porta a porta anche per i grandi condomini. La questione riguarda la distribuzione e l’efficacia delle misure adottate per il recupero dei rifiuti urbani.