Ilary Blasi si prepara all'estate 2026 con la french manicure quadrata ispirata agli anni ’90
Ilary Blasi ha condiviso sui social le immagini della sua nuova manicure, una french in stile anni ’90 con forma quadrata. La scelta si inserisce nei preparativi per l’estate 2026.
Ilary Blasi ha già dato il via ai preparativi per l'estate 2026, sfoggiando sui social la manicure destinata a fare tendenza: il french quadrato in stile anni '90. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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