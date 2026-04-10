Beverly Hills 90210 sta tornando e con lui i jeans a vita alta | i modelli anni ’90 che stanno bene a tutte

Da dilei.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si è notato un ritorno della moda anni ’90, con capi che ripropongono stili del periodo. In particolare, i jeans a vita alta sono tornati alla ribalta e sono diventati un elemento comune nelle collezioni di vari brand. Questa tendenza si riflette anche nelle scelte di molte persone, che optano per capi ispirati a quegli anni. Le passerelle e i negozi mostrano un interesse crescente verso capi che ricordano il decennio passato.

Che gli anni ’90 erano tornati di tendenza lo avevamo capito dalle passerelle e dalle collezioni dei brand che si sono riempiti di capi che strizzano l’occhio al decennio. A sancire definitivamente la passione per l’estetica di questo periodo, però, è il ritorno di Beverly Hills 90210. Il teen drama diventato negli anni Novanta la serie di culto che ha appassionato un’intera generazione è pronta a far fare un tuffo nostalgico, nel passato ai Millennials, e a far innamorare la Gen Z particolarmente sensibile allo stile vintage. Beverly Hills 90210, infatti non è passata alla storia semplicemente per aver raccontato le vicende e le difficoltà dei protagonisti durante il loro percorso di crescita, ma soprattutto perché ha lanciato un’estetica che è diventata iconica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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