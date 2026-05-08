Il Movimento 5 Stelle riorganizza il territorio nuova guida provinciale Si apre una nuova fase

Venerdì mattina a Rimini si è tenuta una conferenza stampa per presentare la nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, nominata nell’ambito di un processo di riorganizzazione della struttura territoriale in Emilia-Romagna. Durante l’incontro sono stati illustrati i passi compiuti per rafforzare la presenza del movimento nella regione e le prossime tappe del percorso di rinnovamento. La nomina si inserisce in un'azione di rinnovamento interno del partito.

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Si è svolta venerdì mattina (8 maggio), a Rimini, la conferenza stampa di presentazione della nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Maria Angela Bigoli, nominata nell’ambito del percorso di rafforzamento della struttura territoriale del Movimento in Emilia-Romagna, avviato dal.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Movimento 5 Stelle, Miriam Russello nuova coordinatrice provinciale "In Leonardo si apre una nuova fase"La sostituzione di Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani alla guida di Leonardo (alla presidenza arriverà Francesco Macrì al posto di Stefano... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dichiarazione Randazzo e Miceli Movimento 5 Stelle; Network Giovani: prosegue il percorso di crescita e organizzazione; Movimento 5 Stelle: si prepara (anche a Monza) il programma per le politiche 2027; Il Movimento 5 Stelle presenta la lista a Chieti con i big del partito. Il M5S chiama i cittadini a scrivere le priorità del campo largoSabato 16 maggio all’istituto Mantegna l’iniziativa partecipativa aperta a cittadini e associazioni. I contributi raccolti confluiranno nella costruzione del programma nazionale ... giornaledibrescia.it Movimento 5 Stelle: si prepara (anche a Monza) il programma per le politiche 2027Noi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... monzatoday.it Poesia in movimento #GoalOfTheDay x.com Scegli di destinare il 2×1000 al MoVimento 5 Stelle, non ti costa nulla! Basta scrivere nella dichiarazione dei redditi nella sezione relativa alla scelta per la destinazione del 2×1000, il codice E54 e firmare. Sostieni il MoVimento 5 Stelle! - facebook.com facebook