Giorgia Meloni ha annunciato la distanza dal governo israeliano, segnando un cambiamento nelle relazioni tra Italia e Israele. La decisione rappresenta un passo importante, considerando la rottura con l’amministrazione di Gerusalemme decisa recentemente. La mossa si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione nei rapporti internazionali, con il governo italiano che ha scelto di modificare le proprie posizioni nei confronti di Tel Aviv.

Lo stop al memorandum sulla difesa segna la fine di un rapporto politico privilegiato tra Roma e Gerusalemme. Una scelta che riflette la deriva del governo israeliano e i suoi errori strategici La rottura con il governo di Israele decisa da Giorgia Meloni è molto significativa e segna il completamento dell’isolamento internazionale del governo di estrema destra di Gerusalemme. Infatti, non solo il governo Meloni è stato, con quello degli Stati Uniti e con quello della Germania, il più vicino in questi anni al governo Netanyahu, ma va ricordato anche che il Likud è vicino al gruppo europeo dell’Ecr, di cui la Presidente del Consiglio italiano è stata presidente, quindi Fratelli d’Italia lo ha considerato sino a oggi un partito fratello e intenso e solidale è sempre stato il rapporto personale tra i due premier.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni prende le distanze da Netanyahu e apre una nuova fase nei rapporti con Israele

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