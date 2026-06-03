Il Livorno Calcio Femminile si aggiudica la finale del campionato Juniores Under 19 superando il Pisa Sporting Club con il punteggio di 3-1. L’atto conclusivo della stagione, a cui le due formazioni toscane erano arrivate dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente il Folgor Marlia (5-1) e il Prato (4-0), ha premiato la maggiore brillantezza e precisione della compagine labronica, capace di indirizzare la gara fin dalla prima frazione di gioco e di gestire con ordine il generoso tentativo di reazione nerazzurro. L’approccio alla gara sorride alla formazione amaranto, che si dimostra fin dalle primissime battute rapida, fluida nel palleggio e ben disposta in campo, mettendo in evidente difficoltà la retroguardia pisana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Livorno supera il Pisa 3-1 e conquista la Coppa Toscana Juniores Femminile Under 19

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