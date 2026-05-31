Il Pisa Juniores femminile ha battuto il Prato 4-0 nel campionato Under 19. La partita si è conclusa con questa vittoria netta, che porta la squadra verso la finale contro il Livorno. La gara si è giocata a PISA e ha visto le padrone di casa dominare dall'inizio alla fine. Nessun gol subito, nessuna contestazione. La squadra si prepara ora alla sfida decisiva in vista del prossimo appuntamento.

PISA – Il Pisa Sporting Club femminile si impone con un perentorio 4-0 sul CSL Prato Social Club nel campionato Juniores Under 19, confermando il proprio eccellente stato di forma. Una vittoria netta, maturata grazie a un approccio aggressivo e a una ripresa in totale controllo, che permette alle ragazze guidate da mister Da Prato di proiettarsi con fiducia verso l’imminente e decisivo traguardo stagionale: la finale di categoria contro il Livorno, in programma il prossimo 2 giugno a Firenze. La gara si sblocca immediatamente. Fin dalle primissime battute, la compagine nerazzurra prende in mano le redini del gioco e, ad appena un minuto dal fischio d’inizio, passa in vantaggio: un preciso passaggio di Cannavò trova capitan Garofalo, che conclude a rete superando l’estremo difensore pratese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Pisa Juniores femminile dilaga contro il Prato: 4-0 senza appelli in vista della finale contro il Livorno

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