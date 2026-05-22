Lucchese - giovanili La Juniores vince e conquista anche il Memorial Breschi Ora Coppa Toscana

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra giovanile della Lucchese ha ottenuto una vittoria di misura contro l'Olimpia Pistoiese con il punteggio di 5-2, aggiudicandosi il Memorial Breschi. La partita si è svolta con diversi cambi tra i giocatori, tra cui De Notter, Nannizzi e Piroli, che sono entrati nel corso del primo tempo e nel secondo tempo. Con questa vittoria, la formazione si è portata a conquistare anche la Coppa Toscana.

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Lucchese 5 Olimpia Pistoiese 2 LUCCHESE: De Notter (41’ pt Vannini), Nannizzi (42’ pt Sharka), Xeka, Pagliai (41’ pt Onu), Bossini, Cristofani, Rega, Sansaro, Ragghianti, (5’ st Roseni), Morisi, Piroli (41’ pt Di Luca). (A disp.: Ulivi, Favre). All.: Tempesti. OLIMPIA PISTOIESE: Cherici, Bini, Dardouri, Zenoni (41’ pt Bisordi, 45’ pt Ouaid), Bigagli, Lavric, Beuci, Vllashej, Mazzanti (12’ st Hasa), Malaponti (22’ st Angelino), Lombardi (45’ pt Credi). (A disp.: Giovannelli). All.: Franceschini. Arbitro: Fedi di Pistoia. Reti: 12’ pt e 37’ pt Rega; 24’ pt Sansaro; 29’ pt Beuci; 18’ st Hasa; 30’ st Sharka; 33’ st Di Luca. PISTOIA - Larga vittoria della "Juniores" che si aggiudica il torneo nella seconda partita del " Memorial Maurizio Breschi ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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