Lucchese - giovanili La Juniores vince e conquista anche il Memorial Breschi Ora Coppa Toscana
La squadra giovanile della Lucchese ha ottenuto una vittoria di misura contro l'Olimpia Pistoiese con il punteggio di 5-2, aggiudicandosi il Memorial Breschi. La partita si è svolta con diversi cambi tra i giocatori, tra cui De Notter, Nannizzi e Piroli, che sono entrati nel corso del primo tempo e nel secondo tempo. Con questa vittoria, la formazione si è portata a conquistare anche la Coppa Toscana.
Lucchese 5 Olimpia Pistoiese 2 LUCCHESE: De Notter (41’ pt Vannini), Nannizzi (42’ pt Sharka), Xeka, Pagliai (41’ pt Onu), Bossini, Cristofani, Rega, Sansaro, Ragghianti, (5’ st Roseni), Morisi, Piroli (41’ pt Di Luca). (A disp.: Ulivi, Favre). All.: Tempesti. OLIMPIA PISTOIESE: Cherici, Bini, Dardouri, Zenoni (41’ pt Bisordi, 45’ pt Ouaid), Bigagli, Lavric, Beuci, Vllashej, Mazzanti (12’ st Hasa), Malaponti (22’ st Angelino), Lombardi (45’ pt Credi). (A disp.: Giovannelli). All.: Franceschini. Arbitro: Fedi di Pistoia. Reti: 12’ pt e 37’ pt Rega; 24’ pt Sansaro; 29’ pt Beuci; 18’ st Hasa; 30’ st Sharka; 33’ st Di Luca. PISTOIA - Larga vittoria della "Juniores" che si aggiudica il torneo nella seconda partita del " Memorial Maurizio Breschi ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Lucchese - giovanili. La "Juniores» vince e si qualifica anche alla Coppa ToscanaFornaci 2Lucchese 3 FORNACI: Giannecchini, Tortelli, El Ainaoul, Ridolfi, Daci, Bonetta (21’ st Germani), Bonugli, T.
LUCCHESE - GIOVANILI. "Viareggio Cup». La "Juniores» vince e passa agli ottaviSigna 0 Lucchese 3 SIGNA: Andreini, Badii, Coppola, De Luca (28’ st), Dobrovoda (28’ st Ibraliu), Felitti (1’ st Michelozzi), Mari, Sortino (1’ st...
Anche la Lucchese alla Marlia Élite Cup JunioresLa ASD Folgor Marlia 1905 presenta la prima edizione della Marlia Élite Cup Juniores, un torneo dedicato al calcio giovanile di alto livello che vedrà protagoniste alcune tra le realtà più important ... gazzettalucchese.it
Lucchese - Settore giovanile: oggi la Coppa Toscana, mercoledì il Memorial Breschi. Doppia sfida per la JunioresDopo la vittoria in settimana nella prima gara del triangolare nel Memorial Maurizio Breschi, la Juniores debutta oggi nella ... msn.com