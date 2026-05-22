Lucchese - giovanili La Juniores vince e conquista anche il Memorial Breschi Ora Coppa Toscana

La squadra giovanile della Lucchese ha ottenuto una vittoria di misura contro l'Olimpia Pistoiese con il punteggio di 5-2, aggiudicandosi il Memorial Breschi. La partita si è svolta con diversi cambi tra i giocatori, tra cui De Notter, Nannizzi e Piroli, che sono entrati nel corso del primo tempo e nel secondo tempo. Con questa vittoria, la formazione si è portata a conquistare anche la Coppa Toscana.

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