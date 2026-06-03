Il Livorno Calcio Femminile ha vinto la finale della Coppa Toscana Juniores Femminile Under 19, battendo il Pisa Sporting Club con un risultato di 3-1. La partita si è conclusa con la squadra amaranto che ha conquistato il titolo.

Il Livorno Calcio Femminile si aggiudica la finale del campionato Juniores Under 19 superando il Pisa Sporting Club con il punteggio di 3-1. L’atto conclusivo della stagione, a cui le due formazioni toscane erano arrivate dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente il Folgor Marlia (5-1) e il Prato (4-0), ha premiato la maggiore brillantezza e precisione della compagine labronica, capace di indirizzare la gara fin dalla prima frazione di gioco e di gestire con ordine il generoso tentativo di reazione nerazzurro. L’approccio alla gara sorride alla formazione amaranto, che si dimostra fin dalle primissime battute rapida, fluida nel palleggio e ben disposta in campo, mettendo in evidente difficoltà la retroguardia pisana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Livorno batte il Pisa 3-1: la Coppa Toscana Juniores Femminile Under 19 è amaranto

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Il Livorno supera il Pisa 3-1 e conquista la Coppa Toscana Juniores Femminile Under 19Il Livorno Calcio Femminile ha vinto la finale del campionato Juniores Under 19, battendo il Pisa Sporting Club con un punteggio di 3-1.

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