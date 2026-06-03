Il Liverpool raggiunge l’accordo verbale con Iraola dopo l’uscita di Slot

Il Liverpool ha raggiunto un accordo verbale con Andoni Iraola per diventare il nuovo allenatore. La trattativa si è concretizzata dopo l’uscita dell’allenatore precedente. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata. L’intesa prevede che Iraola assuma la guida della squadra nelle prossime settimane. Le parti coinvolte stanno definendo gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Nessuna data è stata comunicata per la presentazione.

2026-06-02 23:37:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Liverpool ha raggiunto un accordo verbale con Andoni Iraola affinché diventi il????loro nuovo allenatore, secondo diversi rapporti. Iraola è rapidamente emerso come il favorito per la posizione vacante ad Anfield dopo che i Reds si sono separati da Arne Slot sabato. E l’ex tecnico del Bournemouth è ora pronto a firmare un contratto biennale per sostituire Slot. Si dice che Iraola sia desideroso di portare con sé ad Anfield gli assistenti Tommy Elphick e Shaun Cooper, anche se si dice che il Bournemouth non abbia avuto alcun contatto dal Liverpool riguardo a quella coppia. La dichiarazione del Liverpool che annuncia la partenza di Slot ha fatto riferimento alla necessità di un “approccio diverso”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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