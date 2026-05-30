Il Liverpool ha licenziato l’allenatore Arne Slot. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati forniti dettagli sui motivi. Slot era alla guida del club da poco tempo. Secondo fonti vicine alla società, il cambio avviene per motivi tecnici. Al momento, il club sta cercando un nuovo allenatore e si parla di un possibile ingaggio di Iraola, senza conferme ufficiali.

Arne Slot è stato esonerato dal Liverpool. La notizia è questa, secca secca. “La decisione è stata presa dalla proprietà, Fenway Sports Group, dopo una stagione deludente che ha visto il Liverpool chiudere al quinto posto in Premier League con soli 60 punti, il punteggio più basso degli ultimi dieci anni”. Così scrive Athletic la costola sportiva del Nyt. È durato due anni. Reduce dal Feyenoord, ha vinto la Premier di slancio dopo l’esperienza Klopp, gestendo al meglio la transizione. Poi, però, il Liverpool nel secondo anno di gestione Slot, non ha fornito le stese prestazioni né ottenuto gli stessi risultati. Diciannove sconfitte in stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Liverpool licenzia Arne Slot (ecco dove va Iraola)

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Arne Slot - L'ultima volta che ho controllato, la chiusura dello Stretto di Hormuz non è colpa mia, vero? Non è stato difficile per me a causa delle critiche, non è quello che rende questo lavoro... Sì, sento alcune cose, ma se dico che sento il 10 per cento di quel reddit

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