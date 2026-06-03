Il Klezmer incontra il mondo Costruire ponti di pace e conoscenza

Durante il workshop di Gabriele Coen, giunto alla quindicesima edizione, un’orchestra interpreta brani di musica ebraica, araba, turca, greca, balcanica e ucraina. La formazione, composta da musicisti di diverse provenienze, esegue pezzi che uniscono suoni tradizionali di culture diverse. L’obiettivo è promuovere la pace e la conoscenza tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica. La performance si svolge in un teatro affollato di pubblico.

L’Orchestra, frutto del workshop di Gabriele Coen giunto quest’ anno alla quindicesima edizione, affronta brani di musica ebraica, araba, turca, greca, balcanica, ucraina, in segno di pace e fratellanza tra i popoli.L’ evento, oltre alla raffinata direzione di Coen di 24 musicisti dell’Orchestra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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