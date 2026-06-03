Il Klezmer incontra il mondo Costruire ponti di pace e conoscenza

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il workshop di Gabriele Coen, giunto alla quindicesima edizione, un’orchestra interpreta brani di musica ebraica, araba, turca, greca, balcanica e ucraina. La formazione, composta da musicisti di diverse provenienze, esegue pezzi che uniscono suoni tradizionali di culture diverse. L’obiettivo è promuovere la pace e la conoscenza tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica. La performance si svolge in un teatro affollato di pubblico.

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L’Orchestra, frutto del workshop di Gabriele Coen giunto quest’ anno alla quindicesima edizione, affronta brani di musica ebraica, araba, turca, greca, balcanica, ucraina, in segno di pace e fratellanza tra i popoli.L’ evento, oltre alla raffinata direzione di Coen di 24 musicisti dell’Orchestra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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