Il jolly per Gasperini arriva dalla Turchia | la Roma accelera per Jayden Oosterwolde

Notizia in breve

La Roma ha avviato trattative per acquisire il difensore olandese Jayden Oosterwolde dalla Turchia. La società sta accelerando le operazioni per portarlo in rosa prima della chiusura del mercato. Oosterwolde è considerato un potenziale rinforzo per il reparto difensivo e si cerca di definire i dettagli dell’accordo. La scelta nasce dall’esigenza di rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.