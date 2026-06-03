Il jolly per Gasperini arriva dalla Turchia | la Roma accelera per Jayden Oosterwolde
La Roma ha avviato trattative per acquisire il difensore olandese Jayden Oosterwolde dalla Turchia. La società sta accelerando le operazioni per portarlo in rosa prima della chiusura del mercato. Oosterwolde è considerato un potenziale rinforzo per il reparto difensivo e si cerca di definire i dettagli dell’accordo. La scelta nasce dall’esigenza di rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.
La Roma vuole blindare il proprio reparto arretrato, individuando in Jayden Oosterwolde il profilo ideale da inserire nello scacchiere tattico della prossima stagione. Il difensore di proprietà del Fenerbahçe, reduce da un’ottima continuità di rendimento nel campionato turco, è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza giallorossa. Come rivelato dal portale specializzato fanatik.com.tr, l’interesse del club capitolino per il calciatore classe 2001 si è trasformato in una vera e propria trattativa di mercato, con i primi sondaggi avviati per anticipare una fitta concorrenza internazionale. L’affondo per l’olandese risponde a una precisa richiesta tecnica di Gian Piero Gasperini, da sempre alla ricerca di calciatori strutturati fisicamente ma dotati di grande dinamismo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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