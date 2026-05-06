Roma verso Parma | Gasperini accelera la preparazione – VIDEO

La squadra di calcio di Roma prosegue la preparazione in vista della partita contro il Parma. Oggi si è svolta la seconda sessione di allenamento della settimana, con un focus specifico sulla parte tattica. La squadra si sta concentrando per affrontare al meglio la trasferta, che si terrà nei prossimi giorni. Gli allenamenti sono stati programmati per rinforzare le strategie in vista dell'impegno.

La Roma di Gian Piero Gasperini entra nel vivo della settimana di lavoro con la seconda sessione di allenamento programmata per questo pomeriggio, focalizzando l’intera preparazione tattica in vista della delicata trasferta contro il Parma. Il match, che andrà in scena domenica alle ore 18:00 nella cornice dello stadio Ennio Tardini, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra capitolina. La marcia di avvicinamento al match emiliano sarà inevitabilmente condizionata anche dagli equilibri della classifica generale, poiché i giallorossi inizieranno la loro gara conoscendo già il verdetto della Juventus, impegnata nell’anticipo di sabato sera contro il Lecce.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, sprint Wesley: Gasperini accelera il recupero verso il PisaL’assenza di Wesley si rivela il fattore penalizzante nel tracollo della Roma contro l’Inter, ma il tecnico Gian Piero Gasperini intravede già lo... Leggi anche: Roma, Soulé accelera per l’Inter: Gasperini sfida l’emergenza infortuni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gasperini e il futuro a Roma Testa al campo, poi ne parleremo con chiarezza; Dominio Roma: la gioia di Gasperini, Hermoso, Pisilli e Mancini Streaming | DAZN IT; Roma, Gasperini avverte: Non possiamo permetterci errori per la Champions; Gasperini asks Roma to renew deals for 3 key players. Trigoria, domani pomeriggio la ripresa verso il ParmaLa Roma di Gasperini tornerà subito a prepararsi per farsi trovare pronta in vista della gara del 10 maggio. La corsa Champions è ancora viva ... ilromanista.eu Verso Roma-Fiorentina, domani alle 13:30 la conferenza di GasperiniVerso Roma-Fiorentina, domani la conferenza di Gasperini. Il tecnico ha ancora alcuni dubbi di formazione: ecco quali. siamolaroma.it Buongiorno Amici! In viaggio verso Roma, dove mi attende una settimana intensa e importante alla Camera dei deputati. In Aula ci saranno appuntamenti rilevanti; in particolare si parlerà di Aree Interne, un tema che seguo con grande attenzione e - facebook.com facebook Roma verso la ratifica: PalaEur campo di gioco, Rimas Kaukenas plenipotenziario. Matiasic in B x.com