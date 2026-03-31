Roma assalto a Carlos Augusto | Gasperini vuole il jolly dell’Inter

La Roma di Gian Piero Gasperini sta valutando un intervento sul mercato per rinforzare le corsie esterne, con un focus particolare su un calciatore che gioca sulla fascia sinistra. La società ha manifestato interesse per Carlos Augusto, considerato un obiettivo prioritario. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, con discorsi in corso tra il club e il calciatore.

La Roma di Gian Piero Gasperini avvia la rivoluzione totale sulle corsie esterne, mettendo nel mirino Carlos Augusto come colpo prioritario per la fascia sinistra. Il laterale brasiliano dell’ Inter, classe 1999, spinge per l’addio ai nerazzurri a causa del minutaggio ridotto e di una trattativa per il rinnovo contrattuale finita ufficialmente su un binario morto. La dirigenza giallorossa ha già allacciato i contatti con l’entourage del calciatore, lo stesso che cura gli interessi di Mancini e Cristante, individuando nel numero 30 interista il “jolly” tecnico ideale per il nuovo modulo gasperiniano. Lo scoglio resta la valutazione di 25 milioni di euro fissata da Marotta, cifra che la Roma punta a limare inserendo contropartite o dilazionando il pagamento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Roma, assalto a Carlos Augusto: Gasperini vuole il jolly dell’Inter Articoli correlati Roma, obiettivo Carlos Augusto: Gasperini preme per l’esterno nerazzurroL’asse di mercato tra la Capitale e Milano si infiamma in vista della sessione estiva 2026. Roma, assalto a Carlos Augusto: l’erede di Celik parla brasilianoLa Roma prepara il restyling delle corsie esterne per la stagione 2026/2027: con Zeki Celik ormai separato in casa e promesso sposo di una tra... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Inter, Carlos Augusto alla Roma: intreccio di mercato con Koné?; Roma, assalto a Carlos Augusto: l’erede di Celik parla brasiliano; Rinnovo difficile con l'Inter, Carlos Augusto nel mirino: C'è anche la JUVE; Calciomercato Roma, Carlos Augusto nel mirino: intreccio con l’Inter e il futuro di Koné. La Roma molla Fortini: giallorossi su Carlos Augusto per il ruolo di esternoLa Roma, dopo aver cercato l'assalto a Fortini nelle ultime due sessioni di calciomercato, quella estiva e quella invernale, sembra aver intenzione di virare su altri obbiettivi per il ruolo ... firenzeviola.it Carlos Augusto è finito nel mirino della Roma. L'agente Beppe Riso lo ha proposto ai giallorossi e il rinnovo con l'Inter non arriva. In estate ci sarà una rivoluzione sulle fasce, saluteranno Tsimikas e Celik. Vi piacerebbe il brasiliano - facebook.com facebook Cocchi: "Dimarco e Carlos Augusto top in Europa nel mio ruolo, una fortuna per me" x.com