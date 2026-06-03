La Fiorentina ha annunciato il rinnovo del contratto con il tecnico Fabio Grosso. La firma conferma l’accordo tra le parti e rappresenta un passo avanti nel progetto della squadra. Nel frattempo, si valuta l’eventuale primo acquisto, con Alajbegovic considerato come possibile nuovo giocatore.

A grandi passi verso la meta. E così, pronti a scavallare la metà della settimana, la Fiorentina e Fabio Grosso vedono all’orizzonte lo striscione del traguardo. Sono serviti giorni, almeno una decina, per arrivare a quello che era l’obiettivo delle parti: darsi la mano e mettere le firme sul contratto che legherà il tecnico romano al club viola almeno per le prossime due stagioni (1,2 milioni annui, con opzione sulla terza). La sicurezza di un affare mai in discussione la Fiorentina ce l’ha sempre avuta. O quasi. La piccola incertezza dei giorni scorsi è raccontata nel particolare dal voler tenere a bagnomaria Paolo Vanoli, anche dopo la scadenza dell’opzione per il suo rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il grazie a Vanoli, il sì di Grosso: ci siamo. E Alajbegovic può essere il primo colpo

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