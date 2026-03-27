De Gea ammette | Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione Eravamo morti Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano…

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha commentato la stagione sportiva, affermando che la squadra è partita con risultati negativi e ha subito molta pressione. Ha riferito che la squadra si sentiva in difficoltà e che l’intervento di Vanoli ha aiutato a migliorare la situazione. De Gea ha anche parlato della fascia da capitano, senza fornire ulteriori dettagli.

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