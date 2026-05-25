Arezzo e Napoli continuano a essere al centro dell’attenzione nel calcio italiano. La società toscana sta valutando l’ingaggio di Rao come primo acquisto per la prossima stagione in Serie B. Contestualmente, si attende che questa settimana si definiscano le decisioni sul ritiro estivo, con l’obiettivo di organizzare la preparazione per il campionato di ritorno in Serie B.

di Andrea Lorentini La settimana che si apre oggi dovrebbe essere quella decisiva per la scelta del ritiro estivo dove l’ preparera il campionato del ritorno in serie B. Primo tassello da incastrare al meglio per programmare la nuova stagione. La priorità rimane il Trentino per sfruttare anche la vicinanza con i ritiri di altri club di A e B ed organizzare amichevoli di lusso e al tempo stesso probanti come accaduto la scorsa estate con Mantova e, sopratutto, Napoli. In attesa dell’ufficialità sembrano certe le date del raduno, fissato per la prima settimana di luglio in sede, a Rigutino. Qualche giorno per visite mediche e test atletici e poi partenza per il ritiro il 12 o 13 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Napoli, resta l’asse caldo. Rao può essere il primo colpo per la B

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