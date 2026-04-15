Hamburger paella e fritto misto | arriva il grande festival dello street food

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile si terrà a Legnano il 'Rolling Truck Street Food Festival', un evento dedicato al cibo di strada. La manifestazione, itinerante, propone specialità come hamburger, paella e fritto misto. L'iniziativa si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo diversi operatori del settore alimentare. La rassegna sarà aperta al pubblico durante tutto il fine settimana.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile a Legnano arriva il ‘Rolling Truck Street Food Festival’, la rassegna itinerante dedicata al cibo di strada. Sarà possibile degustare specialità provenienti da tutta Italia e anche dal mondo.Il festival di street food si terrà al Parco Falcone e Borsellino, che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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No Nomaperchéspendere ma perché spendere soldi per gli hamburger di legumi Melifc Me li faccio elifacciooo... io.... Io - facebook.com facebook

Anche l’hamburger è diventato un piatto giapponese (solo che loro fanno un panino senza pane) per approfondire leggi l'articolo qui: x.com