A colpi di fritto misto e piadine a km zero | il food truck forlivese sbarca in Riviera

Un nuovo food truck si è installato nel parcheggio di via Trieste a Marina di Ravenna, portando con sé piadine e fritto misto preparati con ingredienti a km zero. Il parcheggio, che in passato era utilizzato come scambio di veicoli, sta ora diventando un punto di riferimento per chi si dirige in spiaggia, offrendo servizi e ristoro ai visitatori. L’area si trasforma così in un punto di ritrovo per i frequentatori della riviera.

Nuova vita per il grande parcheggio scambiatore di via Trieste a Marina di Ravenna, destinato a diventare un vero e proprio hub di servizi per i bagnanti diretti al mare. Tra noleggio bici e officina mobile, la grande novità ai nastri di partenza è il punto di ristoro street food “Bottega.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Hamburger, paella e fritto misto: arriva il grande festival dello street foodDa venerdì 17 a domenica 19 aprile a Legnano arriva il ‘Rolling Truck Street Food Festival’, la rassegna itinerante dedicata al cibo di strada. Sagra del fritto mistoL'area di Sieci, nel comune di Pontassieve, ospita la Sagra del fritto misto, un appuntamento gastronomico che si sviluppa su due fine settimana...