Nella notte, missili e droni hanno colpito obiettivi nella regione, riaccendendo lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato di voler incontrare Khamenei, chiedendo a Teheran di rinunciare all’atomica. La risposta iraniana alla bozza presentata dalla Casa Bianca è ancora in attesa. La tensione nel Golfo resta alta, con scontri e trattative che si susseguono senza un fronte chiaro.

Roma, 3 giugno 2026 – Si spara, si tratta e si naviga a vista. Non solo nello Stretto di Hormuz. Donald Trump aspetta la risposta iraniana alla bozza corretta dalla Casa Bianca e intanto, nella notte, missili e droni hanno riacceso lo scontro tra Washington e Teheran. Il cessate il fuoco, formalmente, resta in piedi. Nei fatti, però, il Golfo Persico è tornato una polveriera: il terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Kuwait City è stato colpito dall’attacco più violento dall’aprile scorso, con un civile indiano ucciso e almeno 63 feriti. Secondo le autorità kuwaitiane, nel raid sono stati usati 13 missili balistici e 17 droni. L’attacco ha rilanciato i timori sulla sicurezza delle infrastrutture del Golfo e sulla capacità iraniana di colpire, nonostante settimane di pressioni militari Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il Golfo sotto le bombe, Trump vuole incontrare Khamenei: “Teheran rinuncia all’atomica”

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Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine

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