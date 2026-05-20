Davide Cavallo l' abbraccio agli aggressori che l' hanno accoltellato | Stupito dalla condanna molto alta

Da virgilio.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Cavallo ha mostrato sorpresa per la sentenza di vent’anni di carcere pronunciata nei suoi confronti per tentato omicidio e rapina. Durante l’udienza, si è avvicinato agli aggressori che lo avevano accoltellato, offrendo loro un abbraccio. Dopo la condanna, Cavallo ha commentato di essere rimasto molto sorpreso dall’alto verdetto emesso dalla corte. La vicenda si è svolta davanti al tribunale, dove si sono svolte le operazioni giudiziarie relative al processo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Davide Cavallo ha abbracciato in aula i due imputati coinvolti nell’aggressione ai suoi danni avvenuta a Milano il 12 ottobre 2025, episodio nel quale lo studente 22enne era rimasto gravemente ferito dopo un pestaggio e alcune coltellate ricevute fuori da una discoteca in corso Como. Il gesto è arrivato prima della camera di consiglio nel processo celebrato con rito abbreviato. Sulla condanna a 20 anni per uno dei due aggressori, la difesa ha rivelato che Davide Cavallo si è detto “stupito”. Davide Cavallo e l'incontro con i due aggressori Le parole della difesa e la reazione di Simone Cavallo dopo la sentenza La lettera di Davide... 🔗 Leggi su Virgilio.it

davide cavallo l abbraccio agli aggressori che l hanno accoltellato stupito dalla condanna molto alta
© Virgilio.it - Davide Cavallo, l'abbraccio agli aggressori che l'hanno accoltellato: "Stupito dalla condanna molto alta"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Davide Cavallo e l’abbraccio con i due aggressori: “Spera che diventino persone migliori in futuro. Scosso da sentenza”Milano – Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito lo scorso ottobre a...

Leggi anche: Studente accoltellato a Milano, chiesti 12 e 10 anni: Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressori

davide cavallo davide cavallo l abbraccioDavide Cavallo e l’abbraccio con i due aggressori: Spera che diventino persone migliori in futuro. Scosso da sentenzaI tre hanno anche a lungo parlato. Al termine dell'udienza il 22enne bocconiano pestato per 50 euro in corso Como è uscito scortato dai genitori e non ha voluto parlare. Il legale: il suo auspicio è c ... ilgiorno.it

davide cavallo davide cavallo l abbraccioStudente accoltellato Milano, una condanna a 20 anni. In aula abbraccio vittima-aggressoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Studente accoltellato Milano, una condanna a 20 anni. In aula abbraccio vittima-aggressori ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web