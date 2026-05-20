Davide Cavallo ha mostrato sorpresa per la sentenza di vent’anni di carcere pronunciata nei suoi confronti per tentato omicidio e rapina. Durante l’udienza, si è avvicinato agli aggressori che lo avevano accoltellato, offrendo loro un abbraccio. Dopo la condanna, Cavallo ha commentato di essere rimasto molto sorpreso dall’alto verdetto emesso dalla corte. La vicenda si è svolta davanti al tribunale, dove si sono svolte le operazioni giudiziarie relative al processo.

Davide Cavallo ha abbracciato in aula i due imputati coinvolti nell’aggressione ai suoi danni avvenuta a Milano il 12 ottobre 2025, episodio nel quale lo studente 22enne era rimasto gravemente ferito dopo un pestaggio e alcune coltellate ricevute fuori da una discoteca in corso Como. Il gesto è arrivato prima della camera di consiglio nel processo celebrato con rito abbreviato. Sulla condanna a 20 anni per uno dei due aggressori, la difesa ha rivelato che Davide Cavallo si è detto “stupito”. Davide Cavallo e l'incontro con i due aggressori Le parole della difesa e la reazione di Simone Cavallo dopo la sentenza La lettera di Davide... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Davide Cavallo, l'abbraccio agli aggressori che l'hanno accoltellato: "Stupito dalla condanna molto alta"

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