Il 2 giugno, giorno della Repubblica, è stato celebrato a Fermo con una cerimonia incentrata sul 80° anniversario. La manifestazione è iniziata con un silenzio rispettoso, seguito dal suono della tromba e dall’ammassamento delle forze armate. Successivamente, è stata deposta una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti, mentre i presenti hanno applaudito. La giornata è stata caratterizzata da momenti solenni e commemorativi, senza ulteriori interventi pubblici o discorsi ufficiali.

Girfalco. Un silenzio solenne interrotto dal suono della tromba, dagli stivali delle forze armate e dall’applauso dei presenti, una volta posta la corona d’alloro sul Monumento ai Caduti. Più di trenta sindaci provenienti da tutto il territorio, autorità militari di ogni ordine e grado, ed esponenti di enti e associazioni, tutti riuniti a Fermo per le celebrazioni dell’ 80esimo anniversario della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 1946, dopo vent’anni di dittatura fascista, e lasciata alle spalle – con le macerie ancora nelle strade – la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia vive la democrazia, e vota, insieme ai membri dell’Assemblea Costituente, una nuova forma di governo: la repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giorno della Repubblica. Fermo celebra gli 80 anni. Scarfini: "È la nostra festa"

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After taking his family to the Republic era, he changed fate and became untouchable

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Nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, rendiamo omaggio ai valori di libertà, democrazia e dignità umana che ne hanno ispirato la nascita. Auguri all’Italia e a tutti coloro che continuano a custodirne le istituzioni e il bene comune. Auguri, It x.com

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