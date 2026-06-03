Il giornalista Tommaso Cerno presenta il libro Le ragioni di Giuda al Cubo

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 4 giugno 2026 alle 18:30, un giornalista presenterà il suo nuovo libro sul Rooftop di un edificio in via La Spezia a Parma. L’evento si svolge nell’ambito di un’iniziativa organizzata dall’associazione locale. La presentazione si terrà alla presenza dell’autore, che discuterà del suo ultimo lavoro pubblicato da un editore di Milano. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un luogo con vista sulla città.

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Nella serata di giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18:30, sul Rooftop del Cubo (via La Spezia 90), il giornalista Tommaso Cerno sarà a Parma, ospite dell’associazione “Parma Palatina” per presentare il suo ultimo libro “Le ragioni di Giuda” (Rizzoli).Il direttore de “Il Giornale” - già senatore del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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