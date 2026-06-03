Il giornalista Tommaso Cerno presenta il libro Le ragioni di Giuda al Cubo
Giovedì 4 giugno 2026 alle 18:30, un giornalista presenterà il suo nuovo libro sul Rooftop di un edificio in via La Spezia a Parma. L’evento si svolge nell’ambito di un’iniziativa organizzata dall’associazione locale. La presentazione si terrà alla presenza dell’autore, che discuterà del suo ultimo lavoro pubblicato da un editore di Milano. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un luogo con vista sulla città.
Nella serata di giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18:30, sul Rooftop del Cubo (via La Spezia 90), il giornalista Tommaso Cerno sarà a Parma, ospite dell’associazione “Parma Palatina” per presentare il suo ultimo libro “Le ragioni di Giuda” (Rizzoli).Il direttore de “Il Giornale” - già senatore del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Libri e Note: Tommaso Cerno alla presentazione de L'invidia del Pene
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "Ho tradito tanto tranne il mio pensiero": il direttore Tommaso Cerno racconta come è nato il libro "Le ragioni di Giuda"
Al via la settima edizione del Premio M.Arte: tra i premiati il direttore Tommaso CernoMartedì 20 maggio alle 19 si terrà la cerimonia di consegna della settima edizione del Premio M.
Temi più discussi: Il tradimento ideologico? Un atto di libertà Tommaso Cerno presenta il suo ultimo libro Le ragioni di Giuda; Oggi a Igorà di Igor Righetti intervengono Claudio Capotosti, Tommaso Cerno, Maurizio Casabianca e Fausto de Maria; Libero, Sallusti torna alla direzione del quotidiano. Angelucci licenzia Sechi; Sechi licenziato da Libero. Poche copie e dissidi con l’editore Angelucci.
| Giornalista, ex senatore della Repubblica, direttore de Il Giornale: Tommaso Cerno è uno dei volti più discussi del panorama mediatico italiano. | In piazza presenta Le Ragioni di Giuda, in dialogo con Fabrizio Cibin. | Ingresso libero — prenotazion facebook
Tommaso Cerno ormai vive in un thriller permanente: campagne contro di me, prezzolati, il sistema… manca solo la musica drammatica. Ogni critica diventa un complotto. Più che un giornalista, sembra il protagonista del proprio fan club. x.com
Cerno travolge la sinistra nel giorno della Repubblica: La festeggia con il velo e il burqaTommaso Cerno interviene sulla festa della Repubblica e accusa la sinistra di allontanarsi dal modello liberale italiano. Festa della Repubblica, Tommaso Cerno contro la sinistra Nel giorno della fest ... msn.com
Mara Venier, festa in famiglia con Tommaso Cerno e Giada Balloch a due mesi dal caso RaiMara Venier partecipa alla festa di laurea di Giada Balloch, la figlia del marito di Tommaso Cerno al centro del caso Rai di qualche settimana fa ... dilei.it