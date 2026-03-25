“Ho tradito tanto tranne il mio pensiero. Mi hanno accusato di tradire il mio pensiero e mai quello che pensavo, mentre io le mie idee non le ho mai tradite”. Lo ha detto il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno durante la presentazione del suo ultimo libro “Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà” (edito da Rizzoli), che si è tenuta a Roma alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi. Presenti in sala molti ex parlamentari come Annagrazia Calabria e Renata Polverini, ma anche parlamentari attualmente in carica come Micaela Biancofiore e Maria Grazia Gelmini. L’ex deputata Melania De Nichilo Rizzoli, che ha moderato l’evento, parlando di Cerno, ha detto: “Lui rende il tradimento quasi una cosa positiva e costruttiva”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho tradito tanto tranne il mio pensiero": il direttore Tommaso Cerno racconta come è nato il libro "Le ragioni di Giuda"

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