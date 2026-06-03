Il giardino che fa comunità | quando i cittadini riscrivono il destino del verde pubblico

Un giardino pubblico a Lavis, in Trentino, sta diventando un esempio di partecipazione cittadina nella gestione del verde. I residenti si sono coinvolti attivamente nella cura e nella riqualificazione dello spazio, trasformandolo in un luogo di socialità e apprendimento. La partecipazione dei cittadini ha portato a una gestione condivisa del parco, evidenziando come i parchi possano funzionare anche come strumenti di coesione sociale e attrattiva urbana. Molti Comuni stanno adottando approcci simili, riconoscendo il valore del coinvolgimento diretto.

Ampia anche la partecipazione dei Comuni, oggi più che mai consapevoli che i parchi e giardini, oltre ad offrire fondamentali servizi ecosistemici, possono essere luogo di apprendimento e socialità, oltre che un importante fattore attrattivo: da Lavis, in Trentino, dove si trova l’inedito e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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