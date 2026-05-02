A Sommacampagna, alcuni cittadini hanno manifestato preoccupazione per lo stato di abbandono delle aiuole e delle aree verdi pubbliche. Le zone più colpite dal degrado si trovano in alcune parti del centro e nelle frazioni. La gestione dell’acqua pubblica ha portato al blocco dei lavori di riqualificazione del verde, creando tensioni tra residenti e amministrazione comunale. La situazione ha portato a proteste e richieste di intervento.

? Cosa scoprirai Quali zone di Sommacampagna sono più colpite dal degrado delle aiuole?. Perché la gestione di Acque Viva ha causato il blocco dei lavori?. Come intende l'assessore Giacopuzzi risolvere i ritardi burocratici accumulati?. Perché i residenti propongono di cambiare il modello di appalto attuale?.? In Breve L'incarico alla società Acque Viva è stato assegnato nel mese di aprile.. L'assessore Davide Giacopuzzi punta a concentrare le risorse nelle zone più frequentate.. I residenti propongono di diversificare gli appalti per superare il modello unico.. I ritardi sono causati da disguidi burocratici nella determina d'incarico di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sommacampagna, cittadini protestano: il verde pubblico è in degrado

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