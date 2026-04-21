Durante il festival musicale, un artista noto per aver iniziato la carriera da giovanissimo ha riproposto alcuni video risalenti ai primi anni di attività, attirando l’attenzione di milioni di spettatori online. L’esibizione è stata accompagnata da commenti e discussioni sui social media, mentre l’artista ha condiviso momenti della sua carriera passata. La performance ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno visto in essa un modo per affrontare il passato, altri un segnale di cambiamento.

Presentarsi così – senza filtri né sovrastrutture, minimale, dopo aver peraltro interrotto i rapporti con figure chiave ma problematiche per lui, come il manager Scooter Braun – è servito a chiudere il cerchio con un passato che negli ultimi tempi gli aveva presentato il conto, tra le voci su un suo coinvolgimento tra le vittime nel caso P Diddy e i problemi – quelli sì, ammessi da lui stesso – di salute fisica e mentale di cui ha sofferto. L’idea, ecco, è che gli anni d’oro dell’adolescente biondo e bello, senza macchia né paura, con un talento da performer grosso così e passato dalla cameretta ai palchi come niente (il nuovo sogno...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Justin Bieber al Coachella: canta sui suoi video di 15 anni fa per 10 milioni. Genio o segnale che qualcosa si è rotto?

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