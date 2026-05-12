Felicia lancia una nuova linea di pasta l' Integrale Extrafibre

Dopo due anni di ricerca, l'azienda ha presentato una nuova linea di pasta chiamata Integrale Extrafibre. L'evento si è svolto a Gravina in Puglia e la presentazione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa. La produzione di questa pasta si basa su un processo di lavorazione che mira a valorizzare le fibre integrali. La linea sarà disponibile sul mercato a partire dalla prossima stagione.

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Gravina in Puglia, 11 mag. (Adnkronos) - Dopo due anni di ricerca applicata, . "La nuova linea - fa sapere l'azienda, brand di Andriani Società Benefit, multinazionale dell'innovation ed healthy food con headquarter a Gravina in Puglia e presente in oltre 50 Paesi nel mondo, - nasce da una lettura precisa del mercato e della scienza. La ricerca degli ultimi anni ha chiarito il meccanismo con cui l'alimentazione integrale produce benefici sull'organismo: le fibre dei cereali integrali arrivano intatte nel colon, dove diventano nutrimento per i batteri intestinali, che le trasformano in molecole capaci di influenzare il metabolismo, la risposta infiammatoria e l'equilibrio energetico (The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2020).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Felicia lancia una nuova linea di pasta, l'Integrale Extrafibre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova Lancia Delta HF Integrale: nel 2028 solo elettrica?La futura Lancia Delta HF Integrale 2028 non è ancora stata mostrata ufficialmente, ma tra dichiarazioni di Lancia e indiscrezioni abbastanza... Massa lancia Rosa dei Venti: la nuova pasta d’eccellenza del Sud? Cosa scoprirai Come è stata creata la nuova pasta Rosa dei Venti? Perché Massa ha deciso di evitare la grande distribuzione? Chi sono i premiati...