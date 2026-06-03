Il galeone femminile domina Pisa sale sul gradino più alto | Tanti sacrifici Risultato super

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pisa ha vinto la regata femminile con un ampio margine, superando Amalfi che si è piazzata ultima. La vittoria è stata accompagnata dagli esultanti tifosi presenti sotto il sole tiepido. Il sorpasso decisivo su Amalfi è stato il momento chiave della corsa, che ha portato la squadra toscana sul gradino più alto del podio.

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Sotto il sole tiepido, tra gli esulti del pubblico di casa, è arrivata la soddisfazione più grande. Nella Regata femminile, il Pisa ha dominato la corsa, vinta con ampio margine rispetto alle avversarie: decisivo il sorpasso su Amalfi, poi protagonista di una debacle e ultima al traguardo. Da lì le ragazze del galeone rosso sono sfrecciate via, assicurandosi il successo. A scandire le vogate erano gli incoraggiamenti dagli spalti lungo il Lungarno Galilei, insieme a quelli della folla accampata sul Ponte della Fortezza, punto dell’arrivo. Dopo le pisane, è arrivata seconda Venezia, medaglia di bronzo per Genova, quarta Amalfi. Una volta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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