Il biliardo sale in cattedra il Marconi sul gradino più alto | la tattica vince il campionato provinciale studentesco

Nel centro President si è disputato il campionato provinciale studentesco di boccette a coppie, una competizione che ha visto protagonisti giovani giocatori impegnati in partite di strategia e precisione. La gara ha coinvolto diverse squadre, con alcune che si sono distinte per le proprie capacità tecniche. Alla fine, il team del Marconi ha conquistato il primo posto, salendo sul gradino più alto del podio.

Una giornata all’insegna della strategia e della precisione quella vissuta recentemente presso il centro President, dove si è svolto il campionato provinciale studentesco di boccette a coppie. L'evento, inserito nel progetto "Biliardo a Scuola", ha visto la partecipazione di sedici coppie di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Antonelli vince il GP di Cina: primo italiano sul gradino più alto dopo vent’anniABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane pilota Mercedes domina la gara davanti a Russell, Hamilton terzo con Ferrari Andrea Kimi Antonelli conquista il... Milano Cortina, ghiaccio d’Oro: l’Italia demolisce gli USA e sale sul gradino più alto del podioMilano Cortina, Davide Ghiotto e compagni dominano la finale olimpica contro gli americani Il ghiaccio italiano torna a brillare del… Il ghiaccio...