Calciomercato Juve | attenzione Bernardo Silva il Galatasaray prepara l’offerta folle per il portoghese! Gli ultimi sviluppi

Il Galatasaray sta preparando un’offerta considerevole per il centrocampista portoghese, considerato uno dei principali obiettivi di mercato. La squadra turca sembra intenzionata a mettere sul piatto una proposta molto allettante per convincere il giocatore e la sua attuale società. La trattativa si sta sviluppando in modo rapido, con dettagli ancora da definire e negoziazioni in corso. La situazione sta attirando l’attenzione di vari addetti ai lavori nel settore.

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