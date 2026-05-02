Calciomercato Juve | attenzione Bernardo Silva il Galatasaray prepara l’offerta folle per il portoghese! Gli ultimi sviluppi

Da calcionews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Galatasaray sta preparando un’offerta considerevole per il centrocampista portoghese, considerato uno dei principali obiettivi di mercato. La squadra turca sembra intenzionata a mettere sul piatto una proposta molto allettante per convincere il giocatore e la sua attuale società. La trattativa si sta sviluppando in modo rapido, con dettagli ancora da definire e negoziazioni in corso. La situazione sta attirando l’attenzione di vari addetti ai lavori nel settore.

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