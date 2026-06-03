Il futuro secondo Rokid | Entro 5 anni ci libereremo degli smartphone
Secondo il CEO di Rokid, entro cinque anni gli smartphone potrebbero scomparire, sostituiti da altre tecnologie. La dichiarazione si basa sulla convinzione che le innovazioni nel settore stiano portando a un'evoluzione rapida dei dispositivi digitali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi o le tecnologie che potrebbero sostituire gli smartphone. La previsione si inserisce in un quadro di continui progressi nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'interfaccia uomo-macchina.
Gli smartphone sono diventati il centro della nostra vita digitale, ma per Misa Zhu, CEO e fondatore di Rokid, questa fase potrebbe essere molto più vicina alla fine di quanto immaginiamo. L’ambiziosa previsione arriva direttamente dal quartier generale di Rokid, a Hangzhou, dove ho incontrato il CEO dell'azienda che sta lavorando agli occhiali smart di oggi e di domani. “Nei prossimi tre o cinque anni assisteremo a un cambiamento profondo nel modo in cui interagiamo con la tecnologia. E il dispositivo simbolo di questa transizione non sarà un nuovo telefono, ma un paio di occhiali smart”. Zhu è arrivato a questa previsione analizzando la storia stessa del personal computing che, negli ultimi decenni, si è sempre evoluto attraverso cambiamenti di interfaccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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