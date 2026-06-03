Secondo il CEO di Rokid, entro cinque anni gli smartphone potrebbero scomparire, sostituiti da altre tecnologie. La dichiarazione si basa sulla convinzione che le innovazioni nel settore stiano portando a un'evoluzione rapida dei dispositivi digitali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi o le tecnologie che potrebbero sostituire gli smartphone. La previsione si inserisce in un quadro di continui progressi nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'interfaccia uomo-macchina.

Gli smartphone sono diventati il centro della nostra vita digitale, ma per Misa Zhu, CEO e fondatore di Rokid, questa fase potrebbe essere molto più vicina alla fine di quanto immaginiamo. L’ambiziosa previsione arriva direttamente dal quartier generale di Rokid, a Hangzhou, dove ho incontrato il CEO dell'azienda che sta lavorando agli occhiali smart di oggi e di domani. “Nei prossimi tre o cinque anni assisteremo a un cambiamento profondo nel modo in cui interagiamo con la tecnologia. E il dispositivo simbolo di questa transizione non sarà un nuovo telefono, ma un paio di occhiali smart”. Zhu è arrivato a questa previsione analizzando la storia stessa del personal computing che, negli ultimi decenni, si è sempre evoluto attraverso cambiamenti di interfaccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il futuro secondo Rokid: “Entro 5 anni ci libereremo degli smartphone”

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