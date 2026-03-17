Una riforma annunciata mira a cambiare il sistema giudiziario, paragonandola a un 25 aprile simbolico di liberazione. Da più di vent’anni, nel Consiglio superiore della magistratura le decisioni su incarichi e trasferimenti sono influenzate da gruppi organizzati che agiscono come partiti politici, con posizioni di destra, centro e sinistra. La proposta cerca di rompere questa lunga egemonia e di rinnovare il funzionamento interno.

Da oltre vent’anni, dentro il Csm decisioni, incarichi, carriere e trasferimenti sono fortemente condizionati dallo strapotere di gruppi organizzati con chiara postura da partito: destra, centro e sinistra giudiziaria. Parlo a voi come cittadino, come magistrato, come membro del Csm. Lo voglio fare con parole semplici. Su questo referendum si stanno dicendo da ogni parte - troppe cose, spesso in modo distorto o catastrofico. Io penso, invece, che l’unica via giusta e corretta sia guardare al testo della riforma, per ciò che è, senza paure e senza slogan. È semplicemente falso, allora, che questa riforma metta in pericolo l’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La riforma sarà il nostro 25 aprile: così ci libereremo dal correntismo

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