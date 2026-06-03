Il futuro del riciclo della carta a Bergamo parte da uno scontrino

A Bergamo, lo scontrino rappresenta il punto di partenza per il rinnovamento del riciclo della carta. Per molto tempo sono stati gettati insieme ai rifiuti indifferenziati, pur essendo materiali che richiedono un trattamento specifico. La gestione di questi scontrini, considerati piccoli e innocui, è stata spesso trascurata, rendendo più difficile il ciclo di recupero della carta. La nuova strategia mira a migliorare la separazione di questi materiali per favorire il riciclo.

Per anni sono finiti quasi automaticamente nel sacco dell’indifferenziato. Piccoli, apparentemente innocui, ma incompatibili con il normale ciclo di recupero della carta. Gli scontrini termici rappresentano uno degli esempi più diffusi di rifiuto quotidiano che, nonostante la sua natura cartacea, non poteva essere riciclato a causa della presenza di sostanze chimiche impiegate nei processi di stampa. Oggi quello scenario sta cambiando. L’introduzione di nuove carte termich e prive di fenoli, certificate come riciclabili, apre infatti la strada a una gestione diversa di miliardi di ricevute fiscali emesse ogni anno in Italia. Una trasformazione silenziosa che coinvolge consumatori, imprese e filiera cartaria, e che trova nel territorio bergamasco uno dei suoi principali laboratori di sperimentazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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