Riciclo di carta e cartone | il ruolo e le potenzialità del Meridione | venerdì incontro a Pellezzano

Venerdì si terrà a Pellezzano un incontro dedicato al riciclo di carta e cartone nel Meridione. L'evento si concentra sulle attività e le opportunità legate al settore nella regione meridionale, che si sta consolidando come zona chiave per il riciclo a livello nazionale. La discussione coinvolge rappresentanti del settore e mira a analizzare le potenzialità e il ruolo del Mezzogiorno in questa filiera.

Il Mezzogiorno accelera nella transizione circolare e si conferma un'area strategica per la filiera nazionale del riciclo. Con una raccolta differenziata di carta e cartone che ha superato i 50 kg per abitante, sfiorando il milione di tonnellate complessive, il Sud Italia sarà al centro del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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