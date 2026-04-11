Dal 13 al 19 aprile, la regione della Campania ospiterà la Paper Week 2026, un evento dedicato alla promozione del riciclo di carta e cartone. Durante questa settimana, saranno organizzate numerose iniziative e attività in diverse località della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, scuole e aziende sulla gestione sostenibile dei materiali cartacei. L’evento coinvolgerà enti pubblici, associazioni e imprese, con l’intento di promuovere pratiche di riciclo e riduzione dei rifiuti.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Paper Week 2026: la Campania protagonista della settimana del riciclo di carta e cartone

Al via la Paper Week: Parma capitale 2026 del riciclo di carta e cartoneIl Sindaco Michele Guerra ha commentato: “Il tema del riciclo della carta è una questione importante anche per il contratto climatico di città e per...

Nel Chietino arriva la Paper week di Comieco: attività per sensibilizzare sul riciclo di carta e cartoneDal 13 al 19 aprile arriva nel Chietino la Paper week, ossia la settimana nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e...

Temi più discussi: Paper Week 2026: Parma è la Capitale del Riciclo di Carta e Cartone!; Al via gli eventi della Paper Week: Parma capitale 2026 del riciclo di carta e cartone - dal 13 al 19 aprile; Paper Week 2026: le Marche protagoniste del riciclo della carta; Paper Week 2026, al via la campagna Non t’incartare con Ale & Franz.

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Paper Week 26, la settimana della cultura di carta e cartoneDal 13 al 19 aprile 300 eventi in tutta Italia per valorizzare la raccolta differenziata. Gli spunti di Dall’Agata (Bestack) per la comunicazione di settore ... myfruit.it

Per la Paper Week Enval accoglierà nel Centro regionale di trattamento dei rifiuti alcune classi delle scuole valdostane con visite guidate dedicate #raccoltadifferenziata #carta #paperweek #gazzaettamatin - facebook.com facebook

Paper Week: le scuole valdostane in visita al Centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne x.com